В Калуге выживших после новогодней ночи приглашают на легкоатлетический забег

В пятницу, 1 января 2021 года, в 10:00 на набережной Яченского водохранилища в Калуге состоится легкоатлетический забег. Принять участие в нем приглашают всех желающих. Каждому, кто пробежит дистанцию в своем темпе, обещают памятный сувенир, рассказал на брифинге в четверг, 3 декабря, начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги Игорь МАТВЕЕНКО.

Помимо легкоатлетического забега, пройдет новогодний лыжный мини-марафон. Он состоится 5 января на базе спортивной школы (ул. Тарутинская, 232А). Проигравших здесь также не будет – всем участникам обещают памятные медали.

Если не подведет погода, 4 января на набережной Яченского водохранилища зрителей ждет «Новогодний экстрим»: выступление авиамоделистов и пилотажной группы, эффектные прыжки с парашютом с высоты 600-800 метров и интересные фотозоны с воздушными шарами.

5 и 6 января 2021 года в Калуге пройдет кубок Новогодней Столицы по силовому многоборью среди мужчин и женщин – этап кубка России по стронгмену. Атлеты будут состязаться на Театральной площади.