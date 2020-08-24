Футбольная «Калуга» проиграла в Тульской области

В воскресенье, 23 августа, футбольный клуб «Калуга» провёл очередной матч в рамках чемпионата России во втором дивизионе. В Новомосковске «космонавты» уступили местному «Химику-Арсеналу» со счётом 0:1.

При этом у калужан была явная возможность забить, но Дмитрий Баранов не смог реализовать пенальти. Кроме того, в первом тайме у калужан за две жёлтые карточки удалили Сергея Авагимяна.

Напомним, ранее «Калуга» вышла в 1/64 финала Кубка России. 2 сентября в Анненках команда сыграет с белгородским «Салютом».

А в ближайшую субботу, 29 августа, калужане в чемпионате сыграют с обнинским «Квантом».