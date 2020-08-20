«Калуга» вышла в 1/64 финала Кубка России

Вечером в среду, 19 августа, футбольный клуб «Калуга» в Курске встречался с местным «Авангардом» в рамках 1/128 финала Кубка России. И нашей команде удалось одержать победу со счётом 2:1. Голы забили Сергей Авагимян и Дмитрий Дёмин.

У хозяев поля в концовке встречи удалили трёх футболистов.

Следующим соперником «Калуги» в 1/64 финала Кубка станет «Салют» из Белгорода. Эта команда выступает в одном с калужанами дивизионе второй лиги. И именно с «Салютом» «Калуга» играла в прошлом году в Кубке. Тогда игра закончилась со счётом 3:3, а по пенальти дальше прошли белгородцы.

Игра 1/64 финала, по предварительным данным, пройдёт 2 сентября в Анненках.

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