Стало известно, с кем сыграет «Калуга» в Кубке России

Футбольный клуб «Калуга» стартует в новом розыгрыше Кубка России со стадии 1/128 финала. Первым соперников нашей команды станет брянское «Динамо», сообщает пресс-служба Профессиональной футбольной лиги.
Игра состоится в Брянске в воскресенье, 28 июля.
Матч следующей стадии намечен на 4 августа. В случае победы калужане сыграют с победителем пары «Салют» (Белгород) – «Металлург» (Липецк).
Первенство России во втором дивизионе, напомним, стартует 16 июля.
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