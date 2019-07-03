Стало известно, с кем сыграет «Калуга» в Кубке России

Матч следующей стадии намечен на 4 августа. В случае победы калужане сыграют с победителем пары «Салют» (Белгород) – «Металлург» (Липецк).

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