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Стало известно, с кем сыграет «Калуга» в Кубке России

03.07.2019 10:26 2 677 Дмитрий Ивьев, Фото: ФК «Калуга».
Стало известно, с кем сыграет «Калуга» в Кубке России

Футбольный клуб «Калуга» стартует в новом розыгрыше Кубка России со стадии 1/128 финала. Первым соперников нашей команды станет брянское «Динамо», сообщает пресс-служба Профессиональной футбольной лиги.

Игра состоится в Брянске в воскресенье, 28 июля.

Матч следующей стадии намечен на 4 августа. В случае победы калужане сыграют с победителем пары «Салют» (Белгород) – «Металлург» (Липецк).

Первенство России во втором дивизионе, напомним, стартует 16 июля.


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: ФК «Калуга».
Тэги: спорт футбол фк калуга
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