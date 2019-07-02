Стали известны соперники «Калуги» в новом сезоне

В середине июля стартует новый сезон во втором дивизионе первенства России по футболу. В турнире выступят две команды из Калужской области – «Калуга» и обнинский «Квант». Руководство лиги планирует представить расписание матчей в ближайшие несколько дней.
По предварительной информации, в зоне «Центр» вместе с «Калугой» и «Квантом» сыграют следующие команды»: «Сокол» (Саратов), «Металлург» (Липецк), «Динамо» (Брянск), «Зоркий» (Красногорск), «Салют» (Белгород), «Рязань» (Рязань), «Ротор-2» (Волгоград), «Сатурн» (Раменское), «Строгино» (Москва), «Химик» (Новомосковск), «Химки-М» (Химки), «Арарат» (Москва).
Калужские футболисты вышли из летнего отпуска неделю назад. Главный тренер Константин Дзуцев в интервью пресс-службе клуба рассказал о том, как команда готовится в сезону.
- Физическое состояние ребят не вызывает особых проблем. Они пришли примерно в таком состоянии, в котором мы ожидали их увидеть. Есть незначительные отклонения по весу, в пределах допустимого. Двух-трех недель хватит нам, чтобы вернуть ту форму, которую мы набрали в весенней части. А вот голова, так скажем, пока не у всех на месте. Нужно сосредоточить работу в этом направлении, провести индивидуальные и групповые собеседования. Не все футболисты мыслями еще вернулись с отпуска. Но тренерский штаб и должен управлять этим процессом, к началу чемпионата мы приведем ребят в норму. В целом, если подытожить, общим состоянием команды я доволен.
Дзуцев рассказал, что «Калуга» планирует подписать контракт с защитником «Читы» Александром Новицким.
- Остальные ребята пока находятся на просмотре, что-то говорить о них рано, - отметил главный тренер. - Плюс мы привлекли игроков из дубля, Агекян и Рюмин тренируются с нами. Посмотрим, насколько они вольются в команду, насколько мы сможем на них рассчитывать в этом сезоне и, возможно уже в осенней части. Плюс мы пригласили группу игроков старшего возраста со школы «Торпедо»: Никитин, Сидоров, Манукян также будут тренироваться с нами. Надо посмотреть, насколько их мастерство соответствует уровню команды второго дивизиона. Если нет, то будем наблюдать за ними, возможно, заявим их за дубль, и они будут играть во второй команде.
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