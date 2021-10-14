Главные новости в Калужской области 14 октября: мучения ветерана и новый мурал на Генерала Попова
Коротко рассказываем о главных калужских новостях в четверг, 14 октября.
Без жилья и льгот: в Калуге семья 91-летнего ветерана Титаренко подала три новых иска. Продолжаем следить за ситуацией.
В Калуге срочно ищут доноров крови для четырехлетней Варвары Дубовой. Девочке нужна тромбомасса первой положительной группы.
Калужский Минздрав предупредил, что только у 30% переболевших COVID-19 восстанавливается психика. А вы уже привились?
В Калуге приставы выселили женщину из квартиры за неуплату ипотеки. Стали известны подробности случая на Терепце.
В Калуге появился еще один мурал. Новой площадкой для творчества стал фасад дома №10 корпус 1 на правобережной улице Генерала Попова.
Первый снег прогнозируют в Калужской области. Скоро появятся очереди на шиномонтажах.
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