В Калуге срочно ищут доноров крови для четырехлетней девочки

В Калуге срочно ищут доноров крови для четырехлетней Варвары ДУБОВОЙ. Девочка проходит курс химиотерапии в Калужской детской областной больнице в Анненках. Ей нужна тромбомасса первой положительной группы крови, сообщили поздно вечером в среду, 13 октября, в группе «Я донор Калуга!» в социальной сети «ВКонтакте».

- У ребенка IV стадия заболевания, ей очень нужна кровь для поддержания жизни и дальнейшего лечения, - сообщили волонтеры. - Нужны доноры, кто уже хоть раз сдавал кровь на тромбоциты.

Сдать кровь можно на станции переливания на улице Максима Горького, 71. Она работает по будням с 8:00 до 13:00.

Также опубликованы контакты для связи:

Людмила +7 953 327 71 56,

Вячеслав +7 910 916 17 92,

Ксения +7 920 881 44 69.

- Отвезем, привезем, - написали волонтеры.

Ранее мы сообщали, что для 11-летнего мальчика в Калуге ищут кровь второй положительной группы.