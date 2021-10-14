В Калуге срочно ищут доноров крови для четырехлетней девочки
В Калуге срочно ищут доноров крови для четырехлетней Варвары ДУБОВОЙ. Девочка проходит курс химиотерапии в Калужской детской областной больнице в Анненках. Ей нужна тромбомасса первой положительной группы крови, сообщили поздно вечером в среду, 13 октября, в группе «Я донор Калуга!» в социальной сети «ВКонтакте».
- У ребенка IV стадия заболевания, ей очень нужна кровь для поддержания жизни и дальнейшего лечения, - сообщили волонтеры. - Нужны доноры, кто уже хоть раз сдавал кровь на тромбоциты.
Сдать кровь можно на станции переливания на улице Максима Горького, 71. Она работает по будням с 8:00 до 13:00.
Также опубликованы контакты для связи:
- Людмила +7 953 327 71 56,
- Вячеслав +7 910 916 17 92,
- Ксения +7 920 881 44 69.
- Отвезем, привезем, - написали волонтеры.
Ранее мы сообщали, что для 11-летнего мальчика в Калуге ищут кровь второй положительной группы.
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