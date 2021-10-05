В Калуге срочно ищут кровь для больного 11-летнего мальчика

В Калуге срочно ищут кровь второй положительной группы для 11-летнего Арсения ЕФИМОВА. Об этом во вторник, 5 октября, сообщили волонтеры в группе «Я донор Калуга!» в социальной сети «ВКонтакте».

По их информации, у мальчика диагностирован острый лейкоз.

- Не будем равнодушными, поможем маленькому человечку, - говорится в сообщении волонтеров.

Доноры могут обращаться на станцию переливания крови в Калуге на улице Максима Горького, 71. Она работает по будням с 8:00 до 13:00.