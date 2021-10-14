Первый снег прогнозируют в Калужской области 18 октября

На следующей неделе в Калужской области ожидается выпадение первого снега. Об этом предупреждают синоптики.

По предварительному прогнозу, в понедельник и вторник, 18-19 октября, температура воздуха в нашем регионе будет опускаться до минусовых значений. Местами возможен мокрый снег.

Появление постоянного снежного покрова в Калуге пока не ожидается. Во второй половине октября дневная температура воздуха будет находиться в районе +5 градусов.

В 2020 году первый снег в Калужской области выпал 20 октября.