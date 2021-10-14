Первый снег прогнозируют в Калужской области 18 октября
На следующей неделе в Калужской области ожидается выпадение первого снега. Об этом предупреждают синоптики.
По предварительному прогнозу, в понедельник и вторник, 18-19 октября, температура воздуха в нашем регионе будет опускаться до минусовых значений. Местами возможен мокрый снег.
Появление постоянного снежного покрова в Калуге пока не ожидается. Во второй половине октября дневная температура воздуха будет находиться в районе +5 градусов.
В 2020 году первый снег в Калужской области выпал 20 октября.
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