Без жилья и льгот: в Калуге семья ветерана Титаренко подала три новых иска

История 91-летнего инвалида Великой Отечественной войны Юрия Степановича Титаренко потрясла наших читателей до глубины души. Многие переживают за дедушку, интересуются его судьбой, спрашивают, решились ли его проблемы.

Об этой парадоксальной и оскорбительной для ветерана ситуации мы рассказывали полгода назад. Напомним, что в 2017 году Юрий Степанович с семьёй приехал в Калугу из Узбекистана по Программе переселения соотечественников. Вот тогда и начался кошмар. Его советское удостоверение инвалида Великой Отечественной войны признавать отказались, положенные льготы он не получил, праздничные выплаты выдали не в полном объеме, на очередь на жильё не ставили, да ещё просили доказать, что он инвалид. Требовали кучу справок и гоняли по инстанциям. Причём в Узбекистане все его права соблюдались. Но здесь чиновники как будто нарочно искали повод к чему придраться.

Жилья у Юрия Степановича никакого в нашем городе нет, квартиру семья снимает. По закону должны половину стоимости аренды ему компенсировать, но не компенсировали. Живет Титаренко небогато, как и все пенсионеры, да ещё и со здоровьем проблемы и одна из дочерей тоже инвалид I группы. За права ветерана бьется его младшая дочь Елена. И ситуация непростая. Оказалось, что многие моменты в законах не отрегулированы. Дело в том, что Юрий Степанович не воевал в 1941- 1945 годах. Его призвали в армию в 1950 году. Служил он в части, которая участвовала в боевых операциях по ликвидации бандформирований на территории Украинской ССР, в одной из них был ранен. И это видно, потому что рука висит, можно определить, куда вошла пуля и откуда её извлекали. Это ранение и стало основанием для присвоения в 1980 году Титаренко статуса инвалида Великой Отечественной войны, так как лица, принимавшие участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в период с 1 января 1944 г. по 31 декабря 1951 г., законом приравнены к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. Но калужские чиновники посчитали, что Юрию Степановичу ничего не положено. На сторону ветерана стала Прокуратура. Начались многочисленные, изматывающие судебные тяжбы, которые продолжаются и по сей день. По иску прокурора Калуги все права Титаренко были восстановлены. Суд обязал выплатить недоначисленные праздничные 25 тысяч рублей, заменить удостоверение, возмещать 50% суммы расходов на оплату съёмного жилья и поставить ветерана в очередь на жилье. Эта вопиющая история дошла и до губернатора. Владислав Шапша распорядился решить вопрос с обеспечением жильем. Но тут возникли новые проблемы.

Странное удостоверение

Удостоверение инвалида I группы, которое выдали Титаренко в Калуге 10 марта 2020 года, сразу смутило дочь ветерана Елену. Бланк был почему-то аж 1992 года и во всех инстанциях на него подозрительно смотрели и удивлялись, мол никогда такого не видели. Елена была в шоке и написала жалобу в Прокуратуру, попросив провести проверку.

- И подтвердился факт, что отцу выдали удостоверение неустановленной формы. Да ещё и заполнено оно не по инструкции, - рассказала нам Елена ТИТАРЕНКО. - Причем в материалах дела есть ответ Минтруда, что удостоверения, выданные в СССР (а отец въехал в Россию с таким удостоверением, оно было изъято) действительны для предоставления мер соцподдержки. Нам не нужно было вообще его менять. А они заварили такую бучу. В Интернете можно найти, как выглядят новые удостоверения, они совсем другие, с водяными знаками. Они думали, я не увижу, что ли?

Елена бережёт Юрия Степановича, не рассказывает ему, что ей приходится пройти, добиваясь справедливости.

Новые суды

- Сейчас Прокуратура подала три новых иска: по поводу удостоверения, чтобы заменили на утверждённое в РФ, по поводу ежегодных праздничных выплат в размере 10 тыс. рублей, и по поводу ДЕМО (дополнительное ежемесячное материальное обеспечение), - поясняет Елена. - Два из них – к Пенсионному фонду. Опять отсуживаем те праздничные выплаты, что уже отсуживали. Это просто издевательство! Интересно, что к странному новому удостоверению Пенсионный фонд не имеет претензий, хотя оно неустановленной формы и заполнено с нарушением всех инструкций. А к советскому удостоверению, которое было у отца изначально, их предъявляли массу. Отказ в выплате они мотивируют тем, что по указу Президента она предназначена для инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и положена лишь тем, кто имел непосредственное отношение к событиям, происходившим в указанные годы. Вот к этому они привязались. Но согласно «Закону о ветеранах» период с 1941 по 1951 год признан, как неделимый. Тут жестокая война, а вдруг получится отнять, а вдруг, пока судится человек, умрёт. Ещё есть такая доплата ДЕМО, она не большая, но все-таки положена по закону. Отказывают в ней по той же причине, что и в праздничной выплате.

Юрий Степанович Титаренко был призван в армию в 1950 году, сражался с бандеровцами и рисковал жизнью, не меньше, чем на фронте.

Вместо квартиры

- Никакого жилья отцу до сих пор не дали. После того, как его признали нуждающимся в улучшении жилищных условий, я пришла в министерства труда и соцзащиты заполнять документы. А в бланках уже написано, что прошу выделить мне субсидию на приобретение жилья. Я поинтересовалась о её размере. Получается 1 млн. 600 тыс. рублей. Разве на такие деньги можно купить квартиру? На что мне в минтруда ответили: «А вы добавьте». Тогда я сказала, что не прошу субсидию, прошу обеспечить жильём не меня лично, а инвалида Великой Отечественной войны. Я понимаю, что субсидия выдается на законных основаниях, но что он будет делать с ней? Предупредила, что в этом случае буду писать заявление в произвольной форме. Потому что они дадут деньги, поставят галочку, что обеспечили жильем инвалида войны, а на самом деле проблему ему подкинули. К тому же там есть условие: если субсидию он не использует через полгода на покупку жилья, она отзывается обратно. Человеку 91 год, у него здоровья нет. Это просто унизительно!

Я думаю, что мы будем дальше взаимодействовать с прокуратурой

Я ознакомилась со всеми законами по Калужской области. Есть региональный закон, где областное правительство берёт на себя обязательство по обеспечению инвалидов и участников войны достойным жильем, не менее 36 кв.м. Выдавали же они квартиры в новостройках ветеранам! Этот указ в действии. Есть указ губернатора, подписанный ещё Артамоновым, но тоже действующий, что инвалиды I группы, получившие увечья при исполнении обязанностей военной службы, обеспечиваются из регионального бюджета дополнительными средствами. Почему нам дают только федеральные деньги? Скорее всего, будут ещё иски. Эта судебная волокита нескончаемая.

Обращалась я в соцсетях и к Владиславу Шапше. Мне быстренько начал писать Минтруда, присылать ссылки на Законы, по которым ветеран обеспечивается жильём и что нам будет выдано свидетельство на единовременную денежную выплату из федерального бюджета. Но я сказала, что обращаюсь к губернатору и надеюсь получить ответ от него. И всё, в ответ – тишина. Хочу ещё раз к Шапше обратится. Уже через суд доказано, что ветеран нуждается в жилье, почему же ваши подчиненные бездействуют!

Правительство Калужской области не стремится оказать ветерану, оказавшемуся в крайне трудной жизненной ситуации помощь, которую обязано оказать в соответствии с действующими законодательными актами.