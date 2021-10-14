Калужский Минздрав предупредил, что только у 30% переболевших COVID-19 восстанавливается психика

Только у 30% пациентов, переболевших COVID-19, полностью восстанавливается психика. Об этом в четверг, 14 октября, со ссылкой на главного врача московской городской клинической больницы №52 Марьяну ЛЫСЕНКО сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

Медики отмечают, что среди выздоровевших очень много людей с депрессивным состоянием.

- Психиатры активно бьют тревогу, очень много депрессивных состояний, только 30% переболевших могут иметь характеристики, соответствующие их доковидному состоянию, - приводит калужский Минздрав слова Лысенко. - Мы не знаем, навсегда ли это. И это тоже проблема.

По словам медиков, единственная эффективная защита от коронавируса – вакцинация.

Напомним, в Калужской области прививку от коронавируса сделали 310 тысяч человек. План выполнен менее чем на 50%.

Губернатор Владислав Шапша назвал отказ от вакцинации одной из причин того, что существенно увеличилась нагрузка на скорую помощь и всю систему здравоохранения.

13 октября в Калужской области побит осенний рекорд по новым случаям ковида за сутки.