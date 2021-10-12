Главная Новости Общество
COVID-19 Афиша Юбилей Калуги Фотоконкурс

Шапша объяснил связь между проблемами скорой помощи и отказом прививаться от коронавируса

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.10.2021 12:16 9 1117
Шапша объяснил связь между проблемами скорой помощи и отказом прививаться от коронавируса

Губернатор Калужской области Владислав Шапша во вторник, 12 октября, на своих страницах в социальных сетях объяснил связь между проблемами в работе скорой помощи и тем, что многие не хотят прививаться от коронавируса. Ранее, напомним, глава региона комментировал ситуацию, когда скорая помощь ехала к журналисту семь часов, и тот умер.

- Вчера под моим постом о работе Скорой помощи развернулась серьезная дискуссия. Есть предметное обсуждение, но много и общих суждений, много эмоций, - написал губернатор. - Это объяснимо: работа Скорой помощи – это то, что волнует каждого вне зависимости от состояния здоровья. И если есть проблема, то это повышает тревожность, можно сказать, автоматически. И в таких ситуациях хочется найти простые решения или объяснения. Одно из таких объяснений в том, что коронавирус не имеет отношения к положению дел в службе Скорой помощи. Но убедительность этого тезиса мгновенно снижается, когда обращаешься к реальной жизни.

В качестве примера он привел историю калужанки, мужа которой положили с коронавирусом в Анненки. Все его соседи по палате не были привиты.

- «Ковидные госпитали заполнены антиваксерами», - процитировал Шапша сообщение женщины. - Это лишь одно из многих свидетельств, которые показывают системную важность вакцинации от ковида. Я согласен с тем, что управление работой Скорой помощи в Калужской области нуждается в донастройке. Именно поэтому я и запустил необходимые кадровые и организационные изменения. Но отказ видеть ситуацию более широко, с учетом возможных обстоятельств, контрпродуктивно и никому никакой пользы не несет.

На данный момент в Калужской области из миллиона жителей прививку от коронавируса сделало чуть более 300 тысяч человек.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.10.2021 12:16 9 1117
Тэги: общество область владислав шапша коронавирус
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 9 шт.
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
А у вас в квартире затопили? 
Всего проголосовало: 273
Новости Обнинска
Новости партнеров
Настройка и эксплуатация детского микроскопа
Sbagry — первая бесплатная онлайн-площадка
Сериалы Netflix онлайн: преимущества просмотра

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru