Шапша объяснил связь между проблемами скорой помощи и отказом прививаться от коронавируса

Губернатор Калужской области Владислав Шапша во вторник, 12 октября, на своих страницах в социальных сетях объяснил связь между проблемами в работе скорой помощи и тем, что многие не хотят прививаться от коронавируса. Ранее, напомним, глава региона комментировал ситуацию, когда скорая помощь ехала к журналисту семь часов, и тот умер.

- Вчера под моим постом о работе Скорой помощи развернулась серьезная дискуссия. Есть предметное обсуждение, но много и общих суждений, много эмоций, - написал губернатор. - Это объяснимо: работа Скорой помощи – это то, что волнует каждого вне зависимости от состояния здоровья. И если есть проблема, то это повышает тревожность, можно сказать, автоматически. И в таких ситуациях хочется найти простые решения или объяснения. Одно из таких объяснений в том, что коронавирус не имеет отношения к положению дел в службе Скорой помощи. Но убедительность этого тезиса мгновенно снижается, когда обращаешься к реальной жизни.

В качестве примера он привел историю калужанки, мужа которой положили с коронавирусом в Анненки. Все его соседи по палате не были привиты.

- «Ковидные госпитали заполнены антиваксерами», - процитировал Шапша сообщение женщины. - Это лишь одно из многих свидетельств, которые показывают системную важность вакцинации от ковида. Я согласен с тем, что управление работой Скорой помощи в Калужской области нуждается в донастройке. Именно поэтому я и запустил необходимые кадровые и организационные изменения. Но отказ видеть ситуацию более широко, с учетом возможных обстоятельств, контрпродуктивно и никому никакой пользы не несет.

На данный момент в Калужской области из миллиона жителей прививку от коронавируса сделало чуть более 300 тысяч человек.