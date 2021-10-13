В Калужской области 310 781 человек привился от коронавируса

В Калужской области по данным на 12 октября прививку от коронавируса сделал 310 781 человек. Такие данные сообщили на заседании оперативного штаба.

План по вакцинации от ковида в нашем регионе выполнен на 47,8%.

По информации областного министерства здравоохранения, лучше всего проходит прививочная кампания в Барятинском, Боровском, Думиничском, Жуковском, Медынском, Перемышльском и Спас-Деменском районах.

Не очень активно вакцинируются жители Дзержинского, Жиздринского, Износковского, Кировского, Людиновского, Малоярославецкого, Мещовского, Ульяновского и Хвастовичского районов, городов Калуги и Обнинска.

На данный момент в прививочные пункты Калужской области привезли 418 362 комплекта вакцин «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».