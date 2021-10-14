В Калуге приставы выселили женщину из квартиры за неуплату ипотеки
В Калуге судебным приставам пришлось вмешаться, чтобы выселить женщину из квартиры в микрорайоне Терепец. Калужанка купила жилье в ипотеку, но деньги банку перестала платить. В четверг, 14 октября, об этом сообщили в Управлении ФССП по Калужской области.
- Жилое помещение находилось в залоге, и банк забрал недвижимость в счет долга, - пояснили приставы. - Квартира в результате была продана третьим лицам, но женщина не согласилась с этим, продолжив там жить.
Новый владелец обратился в суд и выиграл спор. Однако женщина не торопилась съезжать.
В результате пришлось ее выселять принудительно. Правда, взламывать дверь не пришлось. Калужанка в итоге сама ее открыла. Ее вещи собрали и вывезли в течение дня, замки заменили.
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