В Калуге приставы выселили женщину из квартиры за неуплату ипотеки

В Калуге судебным приставам пришлось вмешаться, чтобы выселить женщину из квартиры в микрорайоне Терепец. Калужанка купила жилье в ипотеку, но деньги банку перестала платить. В четверг, 14 октября, об этом сообщили в Управлении ФССП по Калужской области.

- Жилое помещение находилось в залоге, и банк забрал недвижимость в счет долга, - пояснили приставы. - Квартира в результате была продана третьим лицам, но женщина не согласилась с этим, продолжив там жить.

Новый владелец обратился в суд и выиграл спор. Однако женщина не торопилась съезжать.

В результате пришлось ее выселять принудительно. Правда, взламывать дверь не пришлось. Калужанка в итоге сама ее открыла. Ее вещи собрали и вывезли в течение дня, замки заменили.