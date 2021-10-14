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В Калуге мурал с девочкой и женщиной украсил дом на улице Генерала Попова

Дмитрий Ивьев , Фото: Ирина Будникова.
Опубликовано: 14.10.2021 10:50 7 568
В Калуге мурал с девочкой и женщиной украсил дом на улице Генерала Попова

В Калуге появился еще один мурал. Новой площадкой для творчества стал фасад дома №10 корпус 1 на правобережной улице Генерала Попова. Работы завершились к середине октября.

Калужане уже высказались в соцсетях по поводу нового мурала.

- Идея этого рисунка замечательная! – написала Катерина Варлахова . - - Милая девчушка превратится в шикарную даму. Пройдут года, но они обе счастливы, улыбаются, значит их любят, заботятся, у них все замечательно. А глядя на них, и мы становимся добрее, лучше, красивее!

- Это старая и новая Калуга, - уверена Арина Потехина. - Правый берег - новая и молодая, а левый - зрелая, но не менее прекрасная и замечательная.

- Выезжаешь утром из дома, и повод улыбнуться, - рассказала также 14 октября заместитель губернатора Калужской области Карина Башкатова.

Новый мурал на улице Генерала Попова в Калуге.

Напомним, в 2021 году в Калуге муралы на стенах домов появились на многих улицах. Четыре из них – на Ленина. Также украсили дома на улицах Марата и Герцена.

Дмитрий Ивьев , Фото: Ирина Будникова.
Опубликовано: 14.10.2021 10:50 7 568
Тэги: благоустройство
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