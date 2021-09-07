В Калуге новый юбилейный мурал появился на улице Герцена

Новый мурал к 650-летию Калуги появился на стене дома №34 по улице Герцена в Калуге. Об этом сообщил главный архитектор города Алексей КОМОВ.

- Сегодня появилось продолжение серии юбилейных панно на улицах города, - отметил Комов. - На Герцена - результат сотрудничества с калужской командой художников Spraystar.ru. Посвящено новое панно природным просторам калужского края. Воздушный шар, парящий над Окой. Фоновый паттерн с листьями и цветками калужницы. Цитата из любимой песни о городе Серафима Туликова. И сургучная печать с числом 650, как будто на послании из нашего уже ставшего историей праздничного лета! Но год еще не закончен и продолжается юбилейными сюрпризами.

Напомним, ранее три мурала в Калуге появились на улице Ленина.

Мурал на Герцена виден с улицы Кирова.