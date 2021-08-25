В Калуге появился третий юбилейный мурал на улице Ленина

Калужский художник Деонис Текко завершил работу над новым муралом. Он появился на стене дома №69 на улице Ленина, сообщил в среду, 25 августа, городской голова Калуги Дмитрий Денисов.

- Мечтая о космосе, важно не забывать и о локальных достижениях, из которых складывается большая панорама, - рассказал автор работы. - Традиционная вышивка – один из брендов города и региона, переосмысленный в новом формате». 3-D рисунок сочетается с теми же мотивами, но выложенными кирпичами выше на фасаде.

Напомним, ранее на улице Ленина к юбилею Калуги создали еще два мурала. А Деонис Текко расписал трансформаторную подстанцию на перекрестке улиц Баумана и Смоленской.