В Калуге доделали новый юбилейный мурал на улице Ленина

В понедельник, 23 августа, в Калуге доделали мурал на стене дома №73 по улице Ленина. Об этом сообщил главный архитектор города Алексей КОМОВ.

- Год назад на день Св. Лаврентия мы торжественно открыли памятный знак зодчему Петру Романовичу Никитину у стен Свято-Лаврентьева монастыря, - рассказал Комов. - А сегодня закончено панно, посвященное «классической Калуге», творцом которой был прославленный архитектор. Концепция разработана сектором главного архитектора. Это уже второе законченное панно навстречу юбилею города.

Ранее, напомним, еще один мурал создали на улице Ленина в Калуге на стене между Народным домом и Центробанком.

Мурал на стене дома №73 на улице Ленина в Калуге.