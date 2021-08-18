В Калуге два новых мурала появились на улице Ленина

В Калуге улицу Ленина в районе перекрестка с улицей Суворова украсили два новых мурала. Один из них уже готов, работа над вторым пока продолжается. В среду, 18 августа, об этом сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Юбилейные муралы приумножаются. Их в Калуге будет несколько, разнообразных и цепляющих. Каждый со своей «изюминкой», - отметил глава администрации. - Первым запустили мурал у Народного дома, теперь художники ежедневно работают на противоположной стороне улицы. Ко Дню города и здесь мурал будет готов.

Ранее, напомним, известный калужский уличный художник Деонис Текко разрисовал трансформаторную подстанцию на перекрестке улиц Смоленской и Баумана.

Этот мурал обещают доделать к следующей неделе.

Таким он должен стать.