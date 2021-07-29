В Калуге новое граффити украсило трансформаторную подстанцию на улице Смоленской

Известный в Калуге стрит-арт художник Деонис Текко расписал трансформаторную подстанцию на перекрестке улиц Смоленской и Баумана в Калуге.

Эта работа создает оптическую иллюзию. На стене изображена частичка дома, находящегося за подстанцией. На тротуаре рядом с подстанцией отмечена точка, с которой лучше всего смотреть на граффити.

Напомним, Деонис Текко стал известен в 2020 году, когда расписал опоры моста через Оку в Анненках. Коммунальщики не оценили искусство и закрасили работы. Однако позже чиновники поддержали художника и выделили новые площадки для работы.

В марте сообщалось, что уличные художники украсят Калугу к 650-летию, которое будет отмечаться в августе.