В Калуге уничтожили популярную достопримечательность

Было - стало.

Во вторник вечером, 24 ноября, в Калуге разразился очередной скандал из-за безобразной выходки «благодетелей» под мостом через Оку в Анненках.

Опоры моста на Южном обходе города уличный художник Деонис Текко превратил в настоящую достопримечательность города. В рамках создания композиции «Лава-ламповый курорт» их шедеврально раскрасили яркими рисунками. Анаморфная стрит-арт композиция состояла из семи колонн, превращенных в лава-лампы, которые лет 10-15 назад можно было купить почти в любом магазине интерьера и домашних товаров.

Этот стрит-арт объект мгновенно полюбился калужанам и гостям города. Они стали приезжать сюда специально, чтобы посмотреть на это творение, сфотографироваться. «Лава-ламповый курорт» собрал уйму положительных и добрых откликов практически во всех соцсетях.

- Несмотря на труднодоступное расположение, где раньше можно было встретить только рыбаков, закладчиков и грузовики, возящие песок с карьера, туда стали целенаправленно приезжать люди. Погулять, посмотреть, пофоткаться. Что не удивительно, так как в регионе не так много примечательных мест, - описывал свое творение создатель стрит-арт композиции.

Но теперь объекта больше нет. Его цинично уничтожили, варварски закрасив серой унылой краской. Причем, в шоке от этой инициативы была даже компания, на балансе которой стоит мост и за обслуживание которого она отвечает.

- Мы знаем об этой ужасной ситуации, - рассказала KP40 специалист по связям с общественностью «Управления автомобильной магистрали Москва-Бобруйск» Светлана ЗАБРОДСКАЯ. - Вчера провели проверку. Никаких поручений от нас подрядной организации не поступало. Как выяснили, они закрасили все это сами, по собственной инициативе. У нас уже запланирована встреча с арт-художниками. Хотим найти законный выход из данной ситуации и проработать вопрос о дальнейшем сотрудничестве.