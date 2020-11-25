Вину за уничтожение калужской достопримечательности спихнули на простых работяг

Этих рисунков больше нет.

Как мы уже писали, в Калуге разразился очередной скандал из-за безобразной выходки «благодетелей» под мостом через Оку в Анненках.

Опоры моста на Южном обходе города уличный художник Деонис Текко превратил в настоящую достопримечательность города. В рамках создания композиции «Лава-ламповый курорт» их шедеврально раскрасили яркими рисунками. Но теперь объекта больше нет. Его цинично уничтожили, варварски закрасив серой краской.

При этом, унылые безвкусные граффити на других частях моста остались нетронутыми.

Эти граффити закрасили.

А эти оставили.

В шоке от этого было даже «Управление дорогой Москва – Бобруйск», которое отвечает за обслуживание моста. Они возложили вину на подрядчика, который самовольно закрасил рисунки.

Мы выяснили, что это за подрядчик, и обратились к нему за комментариями.

- Этот мост и его опоры являются федеральной собственностью, - прокомментировали ситуацию в ООО «Эко». - Здесь не могут находиться подобные арт-художества. Мы в рабочем порядке их убрали. Почему не закрасили другие граффитти? Я не могу ответить на этот вопрос. Это решают мастера, которые находятся на месте работы.

Интересно, а работавшие на месте мастера в курсе того, что это они во всем виноваты?