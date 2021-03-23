Уличные художники украсят Калугу к 650-летию космическими граффити

К 650-летию Калуги художникам дадут расписать несколько домов в городе. Во вторник, 23 марта, об этом заявил городской голова Димитрий ДЕНИСОВ на встрече с уличными художниками.

Стрит-арт художник Деонис Текко предложил здания, где можно было бы сделать работы. Калужские архитекторы дали на рассмотрения свои варианты, сообщает городская управа.

- Если работы будут в центре города, на них, с одной стороны, должно быть что-то нейтральное, не вызывающее раздражение, с другой стороны, наша цель - привлечение внимания, чтобы было все ярко, заметно, - приводит администрация слова Деониса.

Дмитрию Денисову понравилась идея задействовать в фестивале стенку, укрепляющую склон второй очереди Музея космонавтики. Тем более что сейчас прорабатывается вопрос с благоустройством этой территории.

- На Правом берегу много фасадов, но это все многоквартирные дома. Но эти вопросы нужно обязательно согласовать с собственниками, - отметил Денисов

В ходе обсуждения было прозвучало предложение, чтобы все работы должны быть сделаны на космическую тематику.

Предложенные варианты фасадов домов под граффити будут проверены на целостность и возможность нанесения рисунков.

- Наша задача - к началу лета определиться, на каких фасадах, какие рисунки появятся, - подчеркнул городской голова.

Также во время встречи был рассмотрен вопрос появления граффити на Гагаринском мосту. Дмитрий Денисов предложил выехать на место и уже там обсудить детали.

Напомним, художник Деонис Текко создал лава-лампы под мостом через Оку в Анненках. Однако в конце 2020 года подрядчик дорожной организации закрасил граффити. Позже после вмешательства городских и областных властей рисунки начали отмывать.