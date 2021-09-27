В Калуге четвертый мурал к юбилею города создают на улице Ленина

На торце дома №68/8 по улице Ленина, в районе перекрестка с улицей Чижевского, создают мурал с изображением мальчика с бумажным самолетиком. Работы планируется завершить в конце сентября либо начале октября.

На футболке ребенка изображено число 1371 – год основания Калуги. На голове у него – шапка пилота. Над мальчиком нанесено схематичное изображение космической станции.

Улица Ленина в Калуге летом 2021 года стала настоящим центром уличного искусства. Ранее к 650-летию города там появились три мурала.

Мурал с мальчиком на улице Ленина.

Еще одну картину на стене нарисовали на улице Герцена.

А известный калужский художник Деонис Текко расписал подстанцию на улице Баумана и опоры моста через Оку в Анненках.