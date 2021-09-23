В Калуге художник Deonis Thekko создал новые граффити на опорах моста через Оку

Калужский уличный художник, работающий под именем Deonis Thekko, на своей странице в Instagram опубликовал фото своих новых работ. Граффити размещены на опорах моста через Оку в Анненках.

Напомним, ранее художник расписал опоры этого же моста, однако коммунальщики закрасили все серой краской. После публикаций в СМИ, городские и областные чиновники извинились перед художником и пообещали в дальнейшем сотрудничать.

В нынешнем году Deonis Thekko разрисовал подстанцию на пересечении улиц Смоленской и Баумана. Также он создал мурал на стене дома на пересечении улиц Ленина и Суворова.