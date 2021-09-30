В Калуге мурал с Циолковским украсил дом на улице Марата

В среду, 29 сентября, в Калуге завершились работы по созданию мурала с изображением Константина Циолковского на стене дома №1 по улице Марата.

Под портретом автор картины также добавил надпись: «Невозможное сегодня станет возможным завтра». Это цитата великого ученого, который многие годы прожил в нашем городе.

Новый мурал виден с улицы Кирова. Стена дома на Марата как раз выходит на центральную улицу Калуги.

Как рассказал главный архитектор Калуги Алексей КОМОВ, автором эскиза панно с Циолковским стал московский график Петр Скляр - сын известного музыканта Александра Ф. Скляра.

Ранее мы рассказывали, что к 650-летию города четыре мурала появились на улице Ленина, еще один – на улице Герцена.

Вид с улицы Кирова.