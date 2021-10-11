Главная Новости Общество
COVID-19 Афиша Юбилей Калуги Фотоконкурс

Главные новости в Калужской области 11 октября: новый обелиск на Ленина и рост заболеваемости

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.10.2021 20:00 0 71
Главные новости в Калужской области 11 октября: новый обелиск на Ленина и рост заболеваемости

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в понедельник, 11 октября.

Новая стройка

На улице Ленина в Калуге перед Дворцом спорта развернулась новая стройка. Там начали возводить бетонный обелиск Московских ворот. Планируется, что высотой он будет более 11 метров. Рядом – деревянная конструкция, напоминающая сами ворота.

Все растет

В Калужской области растет заболеваемость. И среди медиков всеми болезнями, и коронавирусом, и ОРВИ. О новых ограничениях власти пока не говорят, но такими темпами можем их дождаться.

Доделали

Тем временем на Грабцевском шоссе завершилось строительство нового госпиталя для больных коронавирусом. Власти говорят, что он должен принять первых пациентов на этой неделе.

Что там с ценами?

Калугастат сообщил, как изменились цены в Калужской области за 2021 год. Официальная инфляция за первые девять месяцев составила 5,5%. В соседних регионах – примерно так же.

О других событиях в Калуге и Калужской области читайте здесь.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.10.2021 20:00 0 71
Тэги: общество обзор новостей
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
А у вас в квартире затопили? 
Всего проголосовало: 273
Новости Обнинска
Новости партнеров
Настройка и эксплуатация детского микроскопа
Sbagry — первая бесплатная онлайн-площадка
Сериалы Netflix онлайн: преимущества просмотра

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru