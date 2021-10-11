Главные новости в Калужской области 11 октября: новый обелиск на Ленина и рост заболеваемости

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в понедельник, 11 октября.

Новая стройка

На улице Ленина в Калуге перед Дворцом спорта развернулась новая стройка. Там начали возводить бетонный обелиск Московских ворот. Планируется, что высотой он будет более 11 метров. Рядом – деревянная конструкция, напоминающая сами ворота.

Все растет

В Калужской области растет заболеваемость. И среди медиков всеми болезнями, и коронавирусом, и ОРВИ. О новых ограничениях власти пока не говорят, но такими темпами можем их дождаться.

Доделали

Тем временем на Грабцевском шоссе завершилось строительство нового госпиталя для больных коронавирусом. Власти говорят, что он должен принять первых пациентов на этой неделе.

Что там с ценами?

Калугастат сообщил, как изменились цены в Калужской области за 2021 год. Официальная инфляция за первые девять месяцев составила 5,5%. В соседних регионах – примерно так же.

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