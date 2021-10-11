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В Калужской области выросла заболеваемость среди медиков

Ирина Будникова , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 11.10.2021 10:05 12 1289
В Калужской области выросла заболеваемость среди медиков

В понедельник, 11 октября, на планерном совещании правительства Калужской области министр здравоохранения Константин ПАХОМЕНКО призвал всех коллег активно участвовать в привлечении населения к вакцинации, соблюдать нормы гигиены и санитарно-эпидемиологический режим, носить маски, проводить уборку и проветривание помещений, принимать в профилактических целях противовирусные препараты. По его словам, продолжается рост заболеваемости острой респираторной вирусной инфекцией, новой коронавирусной инфекцией, а также их сочетанием, особенно среди населения, не прошедшего вакцинацию.

- Увеличилась нагрузка на первичное звено и скорую помощь, - сказал региональный министр. – В участковой службе количество вызовов часто превышает 100 на одного медицинского работника. Ситуация осложняется ростом заболеваемости среди медицинских работников в связи с высокой вирусной нагрузкой из-за большого количества вызовов.

Также министр сообщил, что в область поступили 418 362 комплекта вакцин. По словам Пахоменко, сейчас на всех прививочных пунктах в наличии вакцины «Спутник V», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона». Также есть «КовиВак».

Ирина Будникова , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 11.10.2021 10:05 12 1289
Тэги: общество здравоохранение константин пахоменко
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