В Калужской области выросла заболеваемость среди медиков

В понедельник, 11 октября, на планерном совещании правительства Калужской области министр здравоохранения Константин ПАХОМЕНКО призвал всех коллег активно участвовать в привлечении населения к вакцинации, соблюдать нормы гигиены и санитарно-эпидемиологический режим, носить маски, проводить уборку и проветривание помещений, принимать в профилактических целях противовирусные препараты. По его словам, продолжается рост заболеваемости острой респираторной вирусной инфекцией, новой коронавирусной инфекцией, а также их сочетанием, особенно среди населения, не прошедшего вакцинацию.

- Увеличилась нагрузка на первичное звено и скорую помощь, - сказал региональный министр. – В участковой службе количество вызовов часто превышает 100 на одного медицинского работника. Ситуация осложняется ростом заболеваемости среди медицинских работников в связи с высокой вирусной нагрузкой из-за большого количества вызовов.

Также министр сообщил, что в область поступили 418 362 комплекта вакцин. По словам Пахоменко, сейчас на всех прививочных пунктах в наличии вакцины «Спутник V», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона». Также есть «КовиВак».