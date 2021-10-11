В Калужской области инфляция за 2021 год достигла 5,5%

В Калужской области цены на товары и услуги за период с января по сентябрь 2021 года выросли на 5,5%. Такие данные в понедельник, 11 октября, сообщили в Калугастате.

В нашем регионе инфляция выше, чем в соседних Смоленской (5,2%) и Брянской (5,4%) областях, одинаковая с тульским показателем и ниже, чем в Орловской (5,8%) области.

За сентябрь цены в Калужской области выросли на 0,9%. Больше всего подорожали следующие продукты: яйца - на 8,5%, фрукты и овощи - на 3,5%, сыр – на 3,3%, овощные консервы – на 3,2%, молоко и молочка – на 2,8%, маргарин, мороженое – на 2,2%. При этом подешевели на 0,9% алкогольные напитки, на 0,4% - безалкогольные, на 0,3% - рыбопродукты, хлеб и хлебобулочные изделия.

По услугам за последний месяц наибольшее подорожание отмечено в сфере образования - 2,8%.