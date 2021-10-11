В Калужской области пять человек умерли от коронавируса за прошедшие сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще пять смертей от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 758, сообщили в понедельник, 11 октября, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 144 новых случая заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 49 675.

За последние сутки в нашем регионе 144 человека выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 47 250 калужан.

На лечении остаются 1667 человек.

По всей России выявлены за сутки 29 409 случаев коронавируса. За весь период - 7 804 774. Выписаны за сутки – 15 460, за весь период – 6 873 579. За последние сутки в стране от ковида умерли 957 человек, за все время – 217 372.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.