В Калужской области пять человек умерли от коронавируса за прошедшие сутки
В Калужской области за последние сутки подтвердили еще пять смертей от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 758, сообщили в понедельник, 11 октября, в федеральном оперативном штабе.
Выявлены 144 новых случая заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 49 675.
За последние сутки в нашем регионе 144 человека выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 47 250 калужан.
На лечении остаются 1667 человек.
По всей России выявлены за сутки 29 409 случаев коронавируса. За весь период - 7 804 774. Выписаны за сутки – 15 460, за весь период – 6 873 579. За последние сутки в стране от ковида умерли 957 человек, за все время – 217 372.
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