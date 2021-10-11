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В Калужской области 11 312 человек заболели ОРВИ за неделю

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.10.2021 12:47 0 133
В Калужской области 11 312 человек заболели ОРВИ за неделю

В Калужской области за неделю, с 4 по 10 октября, 11 312 человек заболели ОРВИ. Это на 122 больше, чем неделей ранее, сообщили в понедельник в региональном управлении Роспотребнадзора.

Как подчеркнули в ведомстве, превышение пороговых показателей на текущей неделе сохранилось только в возрастной группе 15 лет и старше. Там пороговые показатели превышены на 93,6%.

В Калуге эпидемическая ситуация остается более напряженной, заявили в Роспотребнадзоре. Пороговые показатели превышены на 106,4%. За неделю выявлены 7036 случаев заболевания. Неделей ранее было 7120.

Среди людей старше 15 лет в Калуге средние показатели заболеваемости превышены на 148%.

За неделю с ОРВИ госпитализировали 47 калужан.

Из-за большого количества заболевших приостанавливались занятия в школах №7 и №31 в Калуге, школе № 1 в Спас-Деменске и Износковской средней школе.

Прививку от гриппа сделали 90 867 жителей Калужской области.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.10.2021 12:47 0 133
Тэги: общество здравоохранение статистика
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