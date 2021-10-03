Калужане засветились в TikTok экогероя Хохули

В воскресенье, 3 октября, в 17:00 местный экологический герой Хохуля, в одночасье прославившийся на всю страну, организовал первую фан-встречу с жителями Калуги.

- В директе так много людей хотят со мной сфотографироваться, что в это воскресенье в 17:00 я предлагаю встретиться на берегу Яченского водохранилища, - Минприроды приводило слова Хохули. - Сделаем крутые фотки и поболтаем. Может, поснимаем тик-токи, что думаете?

Выхухоль был впечатлен количеством собравшихся людей, а их было порядка полусотни. По словам экогероя, он не думал, что его настолько любят.

Напомним, Хохуля появился в конце 2019 года и стал символом экологии Калужского региона. А популярность настигла персонажа негаданно - спустя почти два года с момента его первого появления.