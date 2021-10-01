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Иван Ургант высмеял калужского Хохулю в эфире Первого канала

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.10.2021 10:06 10 1796

Экогерой министерства природных ресурсов и экологии Калужской области выхухоль Хохуля продолжает набирать популярность. Вечером в четверг, 30 сентября, в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале о нем говорил известный ведущий и шоумен Иван УРГАНТ (на видео - с отметки 2:23).

- Слово-то какое – Хохуля. Как будто как удивление главы Минприроды Калужской области, когда ему принесли зарплатную смету на этого символа. Он сказал: «Хохуля, как много», - пошутил Ургант. - Я предлагаю сейчас не ржать. Я сейчас обращаюсь прежде всего к животным. Я предлагаю сейчас подробно рассмотреть эту новость. Смотрите, в Калужской области в управлении министерства природы есть три маскота – выхухоль Хохуля, лось в камуфляже Лосяш и Капа. Что такое Капа? Это символ чистой воды, капелька. Потому что нельзя капля, потому что капля – это символ алкоголя Калужской области. Калужане посчитали, что Хохуля потерял свое первенство и на его место уже может встать Лосяш. Такая рокировка. Но в Минприроды заявили, что Хохуля остается в штате и продолжает работать.

Ведущего удивило, что в качестве символа Минприроды Калужской области выбрали слепое и глухое животное.

- Хохуля, честно говоря, выглядит так, как будто вот недавно на днях в Калужской области произошла ядерная катастрофа и выжил только Хохуля, - отметил Ургант. - Как будто из калужских лесов ушли не все немецкие огнеметчики.

Напомним, этот герой у калужского министерства появился еще весной 2020 года. С того времени о нем успели забыть, но на этой неделе фото Хохули массово разошлось по федеральным СМИ и различным пабликам в соцсетях.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.10.2021 10:06 10 1796
Тэги: общество видео
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