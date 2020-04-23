В Калуге Хохуля начала сажать деревья, учить детей и рассказывать о коронавирусе

В Калужской области появился свой экогерой – Хохуля. Это сокращённое имя от выхухоли. Его выбрали в рамках V Международного экологического форума «Экопросвещение» в 2019 году.

Сначала ростовая кукла Хохуля проводила уроки экопросвещения в школах, потом занялась посадками деревьев в разных районах. А с недавних пор завела и свой Инстаграм.

Пока подписчиков у зверька немного – 149 человек. Но его уже заметили. Хохуля даёт советы, как уберечь себя во время пандемии коронавируса, проводит всевозможные конкурсы для детей.

Фотографии Хохули можно встретить во множестве групп в соцсетях.

В среду, 22 апреля, в прямом эфире «ВКонтакте» министр природных ресурсов и экологии Варвара Антохина ответила на вопросы. Был среди них вопрос и о Хохуле.

- Один из вопросов, который поступил: «Что за тварь рекламирует ваше министерство?» - зачитала Варвара Антохина. – Я предполагаю, что речь идёт о выхухоле. Это экогерой. Что касается твари, есть такое выражение: «Творения Божии». И всё в нашем мире неслучайно. Жителям Калужской области повезло, что у нас обитает такой зверёк. И в первую очередь он для нас является индикатором чистой воды. Мы более 300 особей можем наблюдать на территории национального парка «Угра». И для нас это естественный показатель чистоты воды. Выхухоль является современником мамонта. Хорошим родителем, который бережёт своих детей.