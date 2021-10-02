В Калуге экогерой Хохуля проведет встречу с фанатами 3 октября

Вечером в воскресенье, 3 октября, калужский экогерой Хохуля проведет встречу с фанатами. Всех желающих ждут на набережной Яченского водохранилища к 17:00. Об этом сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии.

- В директе так много людей хотят со мной сфотографироваться, что в это воскресенье в 17:00 я предлагаю встретиться на берегу Яченского водохранилища, - цитирует министерство Хохулю. - Сделаем крутые фотки и поболтаем. Может, поснимаем тиктоки, что думаете? Придете?

Напомним, про маскота Минприроды мы рассказывали еще полтора года назад. А на этой неделе на него обратили внимание федеральные СМИ. Хохуля стал популярен по всей стране. Здесь мы собрали собрали самые смешные мемы о калужском экогерое.