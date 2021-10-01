Собрали самые смешные мемы о калужском экогерое Хохуле

На этой неделе калужский экогерой Хохуля проснулся знаменитым. Маскота министерства экологии и природных ресурсов, о котором мы рассказывали еще полтора года назад, заметили федеральные СМИ. Вечером 30 сентября он попал в эфир «Вечернего Урганта» на Первом канале. В инстаграм-аккаунте Хохули резко увеличилось число подписчиков. В других блогах его тоже активно обсуждают. Кому-то он безумно нравится, кто-то над ним откровенно смеется.

Специально для вас на просторах рунета мы собрали самые интересные комментарии и мемы о калужском Хохуле.

- Отстаньте от Хохули! – написал Петербургский журнал «Город 812». – Он ничем не хуже Греты Тунберг.

Калужского экогероя не только сравнивают, но и противопоставляют, с военизированным Тульским пряником – символом МЧС.

- Такие символы, как Хохуля, Хлопик и Тульский пряник-спасатель – это отражение нашей самобытности! – написал я просто наливаю пиво. – За многие вещи могу промолчать, но за сохранение Хохули подпишу, где скажите.

- У пчелы из деревни дураков появился достойный соперник, - написал в комметариях одного из блогов в Твиттере пользоатель Levyafan.

В этой же переписке вспомнили про сериал «Друзья».

- …вот и стал я ксенофобом, - написал Gana.

- Чувствую, как зашевелились глубинные детские страхи, - написал BADASS POTATO. – Мне кажется, таким и должен быть символ экологии.

У Хохули есть товарищи. Капа – символ чистой воды и Лосяш – символ леса.

- Его хотят сменить на какого-то штампованного плюшевого мультяшного лося, - написал мобеуз. – Я считаю, это будет неправильно.

- А что седые волосы мне даже идут… - написал Клюквенные котики.

- Соболезную вашей экологии, - написал Муртур.

- Блин, я думала, это тихоходка, - написала атомная черничка. – И ещё впечатлилась, как логично сделать символом экологии неубиваемую фигню, которая выживает даже на Луне.

- Выдру на Дону называли красивым словом «порешня», - пишет Larnir. - А вот выхухоль безо всякого уважения – «хохуля».

- Я была уверена, что это клещ, - написала невротический урон.

- У нас самые топовые маскоты в стране! - пишет BenderProtiv.

- В моем хэдканоне они теперь союзники, - аккаунт шыш ка.

Все эти комментарии и публикации ничто по сравнению с самоиронией самого Калужского хохули. Мемы про себя он публиковал в своём инстаграмме задолго до популярности.

- Спасибо нашему подписчику за утренний позитив, - было написано 26 марта 2020 года.

- Пока вы выбирали свой самый лучший мем с моим участием, - написал он 24 марта 2020 года. – Я для вас уже подготовил первый. Зацените.

- Вот такой мем мне прислали в директ, - написали 25 апреля 2020 года.

Количество подписчиков Калужского экогероя на днях перевалило за 1000. Вот, что пишут поклонники:

- Узнала благодаря СМИ, и их рассказ был очень добрым и милым, - поделилась мнением besitolkovaya. - Захотелось поддержать такой клёвый проект, а всех хейтеров отправить на поругание.

- Потому что я против кибербуллинга выхухолей, - прокомментировала причину подписки lykke_klaesson.

- Эти лапки и зубки украли моё сердечко! – призналась angry_granny_karolina.

- Потому что Хохуля очень милый и рассказывает важные вещи! – поведала hel6403, почему подружилась с Хохулей. – А также, что люди, занимающиеся этим проектом, очень креативные и с классным чувством юмора! Спасибо вам за это.