Главные новости в Калужской области 1 октября: Хохуля на Первом канале и приговор дому у Оки
Коротко рассказываем о главных калужских новостях в пятницу, 1 октября.
Ну и Хохуля
Экогерой министерства природных ресурсов и экологии Калужской области выхухоль Хохуля продолжает набирать популярность. Вечером в четверг, 30 сентября, в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале о нем говорил известный ведущий и шоумен Иван Ургант. А здесь мы собрали самые смешные мемы о Хохуле.
Наступление ковида
Заболеваемость коронавирусом в Калужской области продолжает расти. Для лечения больных забрали гинекологию городского роддома.
Коттедж под снос?
Прокурор Калужской области потребовал снести дом, который построили рядом с Окой на Правом берегу.
Большая вода
В Калуге наконец-то открывается 50-метровый бассейн во Дворце спорта. В течение октября цены там будут минимальными.
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