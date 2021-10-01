Главные новости в Калужской области 1 октября: Хохуля на Первом канале и приговор дому у Оки

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в пятницу, 1 октября.

Ну и Хохуля

Экогерой министерства природных ресурсов и экологии Калужской области выхухоль Хохуля продолжает набирать популярность. Вечером в четверг, 30 сентября, в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале о нем говорил известный ведущий и шоумен Иван Ургант. А здесь мы собрали самые смешные мемы о Хохуле.

Наступление ковида

Заболеваемость коронавирусом в Калужской области продолжает расти. Для лечения больных забрали гинекологию городского роддома.

Коттедж под снос?

Прокурор Калужской области потребовал снести дом, который построили рядом с Окой на Правом берегу.

Большая вода

В Калуге наконец-то открывается 50-метровый бассейн во Дворце спорта. В течение октября цены там будут минимальными.

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