В Калужской области четыре человека скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили четыре смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 493, сообщили в четверг, 5 августа, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 134 новых случая заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 41 814.

Выздоровели от коронавируса 94 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 39 005 калужан.

На лечении остаются 2316 человек.

Привиты - 234 тысячи калужан.

По всей России за сутки выявлены 23 120 случаев коронавируса. За весь период - 6 379 904. Выписаны за сутки – 20 370, за весь период – 5 700 212. За последние сутки умерли 794 человека, за все время – 162 509.

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