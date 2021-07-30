В 24 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в четверг, 29 июля, подтвердили 141 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Это самый высокий показатель за весну и лето 2021 года. Общее число заболевших выросло до 40 870, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 106 жителей нашего региона. Всего с болезнью справился 38 271 калужанин.
За сутки умерли еще три жителя Калужской области. Скончались три пациента из Калуги 79, 69 и 74 лет. Всего в списке жертв 463 калужанина.
На лечении остаются 2136 человек.
В 24 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в двух - осталось прежним.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 574 (+5 к предыдущему дню),
- Обнинск – 179 (+2),
- Боровский район – 137 (+2),
- Малоярославецкий район – 107 (0),
- Кировский район – 96 (+2),
- Дзержинский район – 94 (+1),
- Козельский район – 79 (+1),
- Жуковский район – 73 (+1),
- Сухиничский район – 68 (+1),
- Людиновский район – 66 (+1),
- Медынский район – 53 (+2),
- Думиничский район – 50 (+1),
- Тарусский район – 48 (+1),
- Юхновский район – 47 (+1),
- Бабынинский район – 45 (+1),
- Ферзиковский район - 44 (+1),
- Хвастовичский район – 43 (+1),
- Перемышльский район – 42 (+1),
- Спас-Деменский район – 41 (+1),
- Жиздринский район – 40 (+1),
- Мещовский район – 39 (0),
- Мосальский район - 38 (+1),
- Куйбышевский район – 36 (+1),
- Барятинский район – 35 (+1),
- Ульяновский район – 33 (+1),
- Износковский район – 29 (+1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 29 июля 2021 года.
Тем временем
Калужский Минздрав предупредил, что ковидом все чаще болеют молодые, а от заражения до тяжелого состояния может пройти всего пару дней. Подробности.
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