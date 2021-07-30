В 24 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в четверг, 29 июля, подтвердили 141 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Это самый высокий показатель за весну и лето 2021 года. Общее число заболевших выросло до 40 870, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 106 жителей нашего региона. Всего с болезнью справился 38 271 калужанин.

За сутки умерли еще три жителя Калужской области. Скончались три пациента из Калуги 79, 69 и 74 лет. Всего в списке жертв 463 калужанина.

На лечении остаются 2136 человек.

В 24 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в двух - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 574 (+5 к предыдущему дню),

Обнинск – 179 (+2),

Боровский район – 137 (+2),

Малоярославецкий район – 107 (0),

Кировский район – 96 (+2),

Дзержинский район – 94 (+1),

Козельский район – 79 (+1),

Жуковский район – 73 (+1),

Сухиничский район – 68 (+1),

Людиновский район – 66 (+1),

Медынский район – 53 (+2),

Думиничский район – 50 (+1),

Тарусский район – 48 (+1),

Юхновский район – 47 (+1),

Бабынинский район – 45 (+1),

Ферзиковский район - 44 (+1),

Хвастовичский район – 43 (+1),

Перемышльский район – 42 (+1),

Спас-Деменский район – 41 (+1),

Жиздринский район – 40 (+1),

Мещовский район – 39 (0),

Мосальский район - 38 (+1),

Куйбышевский район – 36 (+1),

Барятинский район – 35 (+1),

Ульяновский район – 33 (+1),

Износковский район – 29 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 29 июля 2021 года.

Тем временем

Калужский Минздрав предупредил, что ковидом все чаще болеют молодые, а от заражения до тяжелого состояния может пройти всего пару дней. Подробности.

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