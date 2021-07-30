Калужский Минздрав предупредил о быстром ухудшении состояния заболевших коронавирусом

Министерство здравоохранения Калужской области утром в пятницу, 30 июля, сообщило об изменившейся клинической картине COVID-19.

- В настоящее время течение ковида сильно изменилось в сравнении с первой и второй волной, - говорится в предупреждении медиков. - По наблюдениям специалистов, от момента первых проявлений до развития тяжелого состояния, требующего госпитализации, проходит всего 2-3 дня.

У большинства болезнь начинается как типичное ОРВИ: головная боль, затем боль в горле, насморк и лихорадка. Нет классических симптомов ковида, кашель по рейтингу частоты на пятом месте, а потеря обоняния даже не входит в десятку частых симптомов.

- У молодежи ковид больше походит на обычную простуду, и люди, не осознавая всей опасности, воспринимают свое состояние как сезонную простуду, не отменяют намеченные встречи, вечеринки, путешествия, - пояснил заместитель министра здравоохранения области Илья СОВАКОВ. - Это приводит к распространению инфекции. А быстрое ухудшение состояния ведет к тому, что проверенные методы лечения гипервоспаления становятся не эффективными. Это заставляет задуматься о том, что вирус тоже изменил свое лицо, мутировал.

По его словам, изменился и возраст пациентов. В настоящее время преобладают молодые пациенты возраста 30-40 лет, чаще с тяжелым течением ковида инфекции. Все больше случаев повторного ковида у переболевших ранее.

Медицинские работники призывают к следующему:

Если вы испытываете симптомы простуды, воспринимайте это как ковид!

В случае заболевания, минимизируйте контакты, самоизолируйтесь!

Не занимайтесь «самолечением», вызовете врача через единую регистратуру по телефону *040.

- Случаи заболевания у вакцинированных случаются, но иммунитет защищает их от тяжелого течения, в подавляющем большинстве случаев заболевание протекает легко или бессимптомно, - заявили также в Минздраве. - Единственным способом, позволяющим защитить себя и своих близких является вакцинация.

Напомним, 29 июля в Калужской области зафиксировано максимальное количество заболевших коронавирусом за весну и лето 2021 года.