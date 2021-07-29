В Калужской области еще три человека умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще три смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 463, сообщили в четверг, 29 июля, в федеральном оперативном штабе.

С начала июля в нашей области уже 89 человек скончались от коронавируса. Это рекорд за календарный месяц. Ранее в декабре 2020 года было 63 летальных случая.

Выявлен 141 новый случай заражения ковидом. Это самый высокий показатель за весну и лето 2021 года. Общее количество заболевших выросло до 40 870.

Выздоровели от коронавируса 106 жителей нашего региона. Всего с болезнью справился 38 271 калужанин.

На лечении остаются 2136 человек.

Привиты - 224 тысячи калужан.

По всей России за сутки выявлены 23 270 случаев коронавируса. За весь период - 6 218 502. Выписаны за сутки – 20 834, за весь период – 5 568 363. За последние сутки умерли 799 человек, за все время – 156 977.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.