Главные новости в Калужской области 12 июля: рекомендации по прививке и смерти в водоемах

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в понедельник, 12 июля.

(Не) обязательная вакцинация

В Калужской области пока не ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Однако представитель министерства здравоохранения сегодня заявил о некой рекомендации, которая была озвучена руководителям предприятий и организаций:

- Руководителям организаций сферы торговли, общественного питания, транспортного обслуживания, образования, туризма, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, театров, кинотеатров, детских лагерей рекомендовано допускать к работе сотрудников либо прошедших вакцинацию, либо имеющих антитела.

Утонули за день

В Калужской области в один день утонули два жителя Козельска. Следственный комитет сообщил подробности.

Опасная набережная

В Калуге на набережной Яченского водохранилища велосипедист сбил ребенка. У малыша перелом. Губернатор поручил разграничить зоны для пешеходов, велосипедистов и самокатчиков.

Наша победа

В Турции завершилось первенство Европы по пляжному волейболу среди игроков до 20 лет. В женском турнире золотые медали завоевали спортсменки из Калужской области, воспитанницы клуба «Обнинск» и школы олимпийского резерва по волейболу Мария Бочарова и Елизавета Губина.

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