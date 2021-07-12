В Калужской области порекомендовали допускать к работе в некоторых сферах только привитых от коронавируса сотрудников

В понедельник, 12 июля, первый заместитель городского головы Калуги Александр СЕРЯКОВ провел еженедельную планерку с начальниками управлений и руководителями городских служб. На совещании выступил заместитель министра здравоохранения Илья СОВАКОВ, который рассказал о ситуации с вакцинацией в Калужской области.

- В соответствии с распоряжением губернатора на территории организаций Калуги, численность которых превышает 250 человек, для вакцинации приезжают мобильные выездные бригады врачей, - рассказал Илья Соваков. - Руководителям организаций сферы торговли, общественного питания, транспортного обслуживания, образования, туризма, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, театров, кинотеатров, детских лагерей рекомендовано допускать к работе сотрудников либо прошедших вакцинацию, либо имеющих антитела.

По словам Ильи Совакова, министерством здравоохранения Калужской области организовано 47 стационарных пунктов вакцинации, куда можно обратиться по предварительной записи и в порядке живой площади. Врачи работают с 8 до 20 часов каждый день, без выходных. Также организованы мобильные пункты вакцинации, в том числе и в торговых центрах, в местах массового скопления людей.

- По плану в Калужской области должны пройти вакцинацию более 487 тысяч человек. Сейчас привито 146 тысяч, - продолжил Илья Соваков. – Я прошу провести дополнительную работу с населением, чтобы люди шли делать прививки, чтобы мы, наконец, смогли перепрофилировать наши больницы по своему прямому назначению.