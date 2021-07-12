Обнинские волейболистки выиграли первенство Европы
В воскресенье, 11 июля, в Турции завершилось первенство Старого Света по пляжному волейболу среди игроков до 20 лет.
В женском турнире золотые медали завоевали спортсменки из Калужской области, воспитанницы клуба «Обнинск» и школы олимпийского резерва по волейболу Александра Савина. Мария Бочарова и Елизавета Губина добились побед во всех сыгранных в Турции матчах.
В финале калужанки победили сборную Испании.
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