Обнинские волейболистки выиграли первенство Европы

В воскресенье, 11 июля, в Турции завершилось первенство Старого Света по пляжному волейболу среди игроков до 20 лет.

В женском турнире золотые медали завоевали спортсменки из Калужской области, воспитанницы клуба «Обнинск» и школы олимпийского резерва по волейболу Александра Савина. Мария Бочарова и Елизавета Губина добились побед во всех сыгранных в Турции матчах.

В финале калужанки победили сборную Испании.