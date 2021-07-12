В Калуге разграничат движение велосипедистов и пешеходов на набережной Яченского водохранилища

В понедельник, 12 июля, на рабочем совещании правительства Калужской области губернатор Владислав ШАПША дал задание горуправе города Калуги разграничить потоки машин, велосипедов и пешеходов на набережной Яченского водохранилища.

В минувшие выходные в соцсетях к Шапше обратилась Ольга Бабенко с просьбой сделать разметку для пешеходов и выделить дорожки для самокатов и велосипедов. Ее пятилетний сын в результате наезда электровелосипеда получил перелом. Женщина обеспокоена тем, что могут пострадать другие дети, старики, да и взрослые тоже.

- Скорость была такой, что тормозной путь составил около 10 метров! – пишет Ольга в своем посте. – Нам повезло. Ребенка задело по касательной. В этот раз отделались ссадинами, ушибами и всего одним переломом.

Она попросила друзей распространить эту информацию и посыл к администрации Калуги, чтобы уберечь кого-то от беды.

- В этом случае движение велосипедистов и самокатов не противоречит законодательству, - отреагировала пресс-служба горуправы на публикацию Ольги в Инстаграме. – По правилам дорожного движения владельцы средств индивидуального передвижения могу двигаться по тротуару, краю проезжей части и специально выделенной дорожке.

Но губернатор с горуправой не согласился и поручил продумать ограничения заезда на пешеходную зону для транспорта:

- Сегодня обсуждали ситуацию на набережной Яченского водохранилища в Калуге. Это место отдыха пользуется все большей популярностью. В выходные в соцсетях появилась информация о том, что из-за наезда электровелосипеда там пострадал 5-летний мальчик. Дал поручение городским властям оперативно организовать выделенную полосу для велосипедистов и самокатчиков и сделать разметку.