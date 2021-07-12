В Калужской области за день утонули два жителя Козельска

В воскресенье, 11 июля, пошли купаться и утонули два жителя Козельска. Трагедии произошли с разницей в три часа, сообщили в понедельник в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Около 17:00 утонул 29-летний житель Козельска, гражданин Украины.

- Во время купания мужчина ушел под воду, - подчеркнули в СК. - Спасти его не удалось.

В тот же день, около 20:00, 18-летний житель Козельска ушел купаться в состоянии алкогольного опьянения на Ваниловский пруд Козельского района и утонул.

- Трупы обоих мужчин извлечены из водоемов без признаков насильственной смерти, - рассказали в Следственном комитете. - Следователем проведены осмотры мест происшествия, опрошены очевидцы, назначены необходимые экспертизы. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.