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Главные новости в Калужской области 9 июля: отмена рок-пикника, трагедия в детской больнице, калужские гонщики

Дмитрий Ивьев , Фото: группа рок-пикника ВКонтакте.
Опубликовано: 09.07.2021 20:00 0 116
Главные новости в Калужской области 9 июля: отмена рок-пикника, трагедия в детской больнице, калужские гонщики

Рабочий день подходит к концу, а значит пришло время нашего традиционного обзора новостей.

Где искупаться калужанам

В калужском Роспотребназдоре проверили качество воды в местных водоемах. Специалисты оценили воду по санитарно-химическим, микробиологическим и вирусологическим показателям. Публикуем списки безопасных и опасных мест.

Рок-пикника не будет

В Калужской области отменили запланированный за пятницу рок-пикник. Он должен был проходить на открытом воздухе.

О ценах

В Калужской области за последнюю неделю зафиксированы сезонные колебания цен на овощи. Подорожала морковь. Публикуем свежую статистику цен.  

Калужские гонщики

Под Калугой прошли незаконные гонки на машинах. Автогонку устроили на 41 километре трассы Р-132.

Трагедия в детской больнице

За сутки скончались двое врачей детской городской больницы в Калуге. Не стало Валентины Топиной и Анфисы Агеевой.

На этом у нас все. До понедельника!

 

Дмитрий Ивьев , Фото: группа рок-пикника ВКонтакте.
Опубликовано: 09.07.2021 20:00 0 116
Тэги: обзор новостей
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