Где в Калужской области вода безопасна для купания в июле, а где нет
Калужский Роспотребнадзор проверил качество воды в водоемах Калужской области и обновил свои рекомендации по местам, где можно, а где не рекомендуется купаться калужанам.
Качество воды специалисты ведомства оценивают по санитарно-химическим, микробиологическим и вирусологическим показателям.
На качество влияет множетсво различных факторов, в том числе и погода. Потому нередки ситуации, когда в один месяц водоем попадает в список рекомендованных, а в следующий уже в противоположный.
Не рекомендуется купаться в следующих водоемах
Калуга:
- река Ока (пляж левый берег, пляж правый берег, пляж район ГИБДД);
- река Угра (отмель у моста Калуга-Воротынск);
- -озеро Резвань;
- Сероводородные озера;
- Рождественские пруды;
- пруд Вырка в д. Верхняя Вырка;
- Яченское водохранилище (район Бора);
- водоем д. Лаврово-Песочня (ООО «УК Лаврово-Песочня»)
Барятинский район:
- озеро дер. Шершнево;
- озеро с. Барятино
Боровский район:
- р. Протва г. Боровск (район п. Институт);
- р. Протва г. Ермолино (ул. Советская)
- р. Истья
Дзержинский район:
- место отдыха п. Товарково р. Угра;
- место отдыха в г. Кондрово ул. Набережная р. Шаня;
- р.Угра д.Тучнева ;
- р. Суходрев п. Полотняный Завод;
- р. Угра д. Люблинка
Жиздринский район:
- р. Жиздра по ул. Советская г. Жиздра;
- р. Жиздра по ул. Брянская г. Жиздра
Кировский район:
- Нижнее озеро (в районе ул. Ломоносова, в районе плотины);
- Верхнее озеро (в районе ул. Набережная, в районе городского парка)
Козельский район:
- р. Другузка г. Козельск черта города;
- -р. Жиздра г. Козельск в районе ул. Колхозная, ул. Достоевского;
- пруд г. Сосенский
Куйбышевский район:
- пруд Верхний д. Садовище (верхний);
- пруд Верхний д. Садовище (нижний);
- пруд дер. Падерки
Людиновский район:
- -р. Неполодь г. Людиново;
- р. Болва г. Людиново;
- озеро Ломпадь в районе коллективного сада № 1 г. Людиново
Малоярославецкий район:
- р. Суходрев после п. Детчино, Аурово (у моста);
- р. Суходрев ООО «Сан. Воробьево»;
- р. Лужа Ивановский мост (г. Малоярославец);
- р. Лужа Боровский мост (г. Малоярославец);
- пруд Санаторий Воробьево
Медынский район:
- г. Медынь, р. Медынка
Мосальский район:
- водоем г. Мосальск
Перемышльский район:
- озеро Бездонное в границах с. Перемышль
Спас-Деменский район:
- озеро «Лесное»
Тарусский район:
- р. Ока (Место купания, в центральной части г. Таруса, выше и ниже места сброса очистных сооружений);
- р. Таруска (устье)
Ульяновский район:
- водохранилище с. Ульяново;
- р. Вытебеть дер. Дурнево
Юхновский район:
- р. Угра г. Юхнов
Где в июле купаться можно без опаски
Калуга:
- пруд в д. Вырка Нижняя;
- Андреевский карьер
Бабынинский район:
- пруд дер. Лапино;
- пруд дер. Холопово
Дзержинский район:
- озеро в д. Озеро;
- обводненный карьер д. Новоскаковское
Думиничский район:
- пруд Конка пос. Думиничи;
- р. Жиздра в районе моста между дер. Дубровка и ст. Думиничи;
- р. Брынь в районе моста дер. Поляки
Жиздринский район:
- р. Жиздра в районе ул. Володарского
Жуковский район:
- Жуков пруд;
- пруд г. Белоусово;
- -р. Протва (Трубинский мост);
- р. Суходрев до п. Детчино;
- оз. Огублянка
Износковский район:
- пруд с. Износки
Сухиничский район:
- правый берег водохранилища в районе дамбы-плотины г. Сухиничи
Людиновский район:
- озеро Ломпадь в районе средней школы № 8 г. Людиново;
- озеро Ломпадь в районе ул. Бакунина, ул. Суворова;
- озеро Ломпадь в районе здания Людиновского участка ГИМС г. Людиново
Малоярославецкий район:
- р. Суходрев до пос. Детчино
Медынский район:
- дер. Радюкино р. Шаня
Мещовский район:
- р. Турея (г. Мещовск, пр. Революции)
Хвастовичский район:
- озеро в с. Пеневичи
Юхновский район:
- р. Кунава г. Юхнов
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