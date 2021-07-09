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Где в Калужской области вода безопасна для купания в июле, а где нет

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 09.07.2021 08:13 1 332
Где в Калужской области вода безопасна для купания в июле, а где нет

Калужский Роспотребнадзор проверил качество воды в водоемах Калужской области и обновил свои рекомендации по местам, где можно, а где не рекомендуется купаться калужанам.

Качество воды специалисты ведомства оценивают по санитарно-химическим, микробиологическим и вирусологическим показателям.

На качество влияет множетсво различных факторов, в том числе и погода. Потому нередки ситуации, когда в один месяц водоем попадает в список рекомендованных, а в следующий уже в противоположный.

Не рекомендуется купаться в следующих водоемах

Калуга:

  • река Ока (пляж левый берег, пляж правый берег, пляж район ГИБДД);
  • река Угра (отмель у моста Калуга-Воротынск);
  • -озеро Резвань;
  • Сероводородные озера;
  • Рождественские пруды;
  • пруд Вырка в д. Верхняя Вырка;
  • Яченское водохранилище (район Бора);
  • водоем д. Лаврово-Песочня (ООО «УК Лаврово-Песочня»)

Барятинский район:

  • озеро дер. Шершнево;
  • озеро с. Барятино

Боровский район:

  • р. Протва г. Боровск (район п. Институт);
  • р. Протва г. Ермолино (ул. Советская)
  • р. Истья

Дзержинский район:

  • место отдыха п. Товарково р. Угра;
  • место отдыха в г. Кондрово ул. Набережная р. Шаня;
  • р.Угра д.Тучнева ;
  • р. Суходрев п. Полотняный Завод;
  • р. Угра д. Люблинка

Жиздринский район:

  • р. Жиздра по ул. Советская г. Жиздра;
  • р. Жиздра по ул. Брянская г. Жиздра

Кировский район:

  • Нижнее озеро (в районе ул. Ломоносова, в районе плотины);
  • Верхнее озеро (в районе ул. Набережная, в районе городского парка)

Козельский район:

  • р. Другузка г. Козельск черта города;
  • -р. Жиздра г. Козельск в районе ул. Колхозная, ул. Достоевского;
  • пруд г. Сосенский

Куйбышевский район:

  • пруд Верхний д. Садовище (верхний);
  • пруд Верхний д. Садовище (нижний);
  • пруд дер. Падерки

Людиновский район:

  • -р. Неполодь г. Людиново;
  • р. Болва г. Людиново;
  • озеро Ломпадь в районе коллективного сада № 1 г. Людиново

Малоярославецкий район:

  • р. Суходрев после п. Детчино, Аурово (у моста);
  • р. Суходрев ООО «Сан. Воробьево»;
  • р. Лужа Ивановский мост (г. Малоярославец);
  • р. Лужа Боровский мост (г. Малоярославец);
  • пруд Санаторий Воробьево

Медынский район:

  • г. Медынь, р. Медынка

Мосальский район:

  • водоем г. Мосальск

Перемышльский район:

  • озеро Бездонное в границах с. Перемышль

Спас-Деменский район:

  • озеро «Лесное»

Тарусский район:

  • р. Ока (Место купания, в центральной части г. Таруса, выше и ниже места сброса очистных сооружений);
  • р. Таруска (устье)

Ульяновский район:

  • водохранилище с. Ульяново;
  • р. Вытебеть дер. Дурнево

Юхновский район:

  • р. Угра г. Юхнов

Где в июле купаться можно без опаски

Калуга:

  • пруд в д. Вырка Нижняя;
  • Андреевский карьер

Бабынинский район:

  • пруд дер. Лапино;
  • пруд дер. Холопово

Дзержинский район:

  • озеро в д. Озеро;
  • обводненный карьер д. Новоскаковское

Думиничский район:

  • пруд Конка пос. Думиничи;
  • р. Жиздра в районе моста между дер. Дубровка и ст. Думиничи;
  • р. Брынь в районе моста дер. Поляки

Жиздринский район:

  • р. Жиздра в районе ул. Володарского

Жуковский район:

  • Жуков пруд;
  • пруд г. Белоусово;
  • -р. Протва (Трубинский мост);
  • р. Суходрев до п. Детчино;
  • оз. Огублянка

Износковский район:

  • пруд с. Износки

Сухиничский район:

  • правый берег водохранилища в районе дамбы-плотины г. Сухиничи

Людиновский район:

  • озеро Ломпадь в районе средней школы № 8 г. Людиново;
  • озеро Ломпадь в районе ул. Бакунина, ул. Суворова;
  • озеро Ломпадь в районе здания Людиновского участка ГИМС г. Людиново

Малоярославецкий район:

  • р. Суходрев до пос. Детчино

Медынский район:

  • дер. Радюкино р. Шаня

Мещовский район:

  • р. Турея (г. Мещовск, пр. Революции)

Хвастовичский район:

  • озеро в с. Пеневичи

Юхновский район:

  • р. Кунава г. Юхнов
Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 09.07.2021 08:13 1 332
Тэги: общество пляж жара
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