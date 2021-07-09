Где в Калужской области вода безопасна для купания в июле, а где нет

Калужский Роспотребнадзор проверил качество воды в водоемах Калужской области и обновил свои рекомендации по местам, где можно, а где не рекомендуется купаться калужанам.

Качество воды специалисты ведомства оценивают по санитарно-химическим, микробиологическим и вирусологическим показателям.

На качество влияет множетсво различных факторов, в том числе и погода. Потому нередки ситуации, когда в один месяц водоем попадает в список рекомендованных, а в следующий уже в противоположный.

Не рекомендуется купаться в следующих водоемах

Калуга:

река Ока (пляж левый берег, пляж правый берег, пляж район ГИБДД);

река Угра (отмель у моста Калуга-Воротынск);

-озеро Резвань;

Сероводородные озера;

Рождественские пруды;

пруд Вырка в д. Верхняя Вырка;

Яченское водохранилище (район Бора);

водоем д. Лаврово-Песочня (ООО «УК Лаврово-Песочня»)

Барятинский район:

озеро дер. Шершнево;

озеро с. Барятино

Боровский район:

р. Протва г. Боровск (район п. Институт);

р. Протва г. Ермолино (ул. Советская)

р. Истья

Дзержинский район:

место отдыха п. Товарково р. Угра;

место отдыха в г. Кондрово ул. Набережная р. Шаня;

р.Угра д.Тучнева ;

р. Суходрев п. Полотняный Завод;

р. Угра д. Люблинка

Жиздринский район:

р. Жиздра по ул. Советская г. Жиздра;

р. Жиздра по ул. Брянская г. Жиздра

Кировский район:

Нижнее озеро (в районе ул. Ломоносова, в районе плотины);

Верхнее озеро (в районе ул. Набережная, в районе городского парка)

Козельский район:

р. Другузка г. Козельск черта города;

-р. Жиздра г. Козельск в районе ул. Колхозная, ул. Достоевского;

пруд г. Сосенский

Куйбышевский район:

пруд Верхний д. Садовище (верхний);

пруд Верхний д. Садовище (нижний);

пруд дер. Падерки

Людиновский район:

-р. Неполодь г. Людиново;

р. Болва г. Людиново;

озеро Ломпадь в районе коллективного сада № 1 г. Людиново

Малоярославецкий район:

р. Суходрев после п. Детчино, Аурово (у моста);

р. Суходрев ООО «Сан. Воробьево»;

р. Лужа Ивановский мост (г. Малоярославец);

р. Лужа Боровский мост (г. Малоярославец);

пруд Санаторий Воробьево

Медынский район:

г. Медынь, р. Медынка

Мосальский район:

водоем г. Мосальск

Перемышльский район:

озеро Бездонное в границах с. Перемышль

Спас-Деменский район:

озеро «Лесное»

Тарусский район:

р. Ока (Место купания, в центральной части г. Таруса, выше и ниже места сброса очистных сооружений);

р. Таруска (устье)

Ульяновский район:

водохранилище с. Ульяново;

р. Вытебеть дер. Дурнево

Юхновский район:

р. Угра г. Юхнов

Где в июле купаться можно без опаски

Калуга:

пруд в д. Вырка Нижняя;

Андреевский карьер

Бабынинский район:

пруд дер. Лапино;

пруд дер. Холопово

Дзержинский район:

озеро в д. Озеро;

обводненный карьер д. Новоскаковское

Думиничский район:

пруд Конка пос. Думиничи;

р. Жиздра в районе моста между дер. Дубровка и ст. Думиничи;

р. Брынь в районе моста дер. Поляки

Жиздринский район:

р. Жиздра в районе ул. Володарского

Жуковский район:

Жуков пруд;

пруд г. Белоусово;

-р. Протва (Трубинский мост);

р. Суходрев до п. Детчино;

оз. Огублянка

Износковский район:

пруд с. Износки

Сухиничский район:

правый берег водохранилища в районе дамбы-плотины г. Сухиничи

Людиновский район:

озеро Ломпадь в районе средней школы № 8 г. Людиново;

озеро Ломпадь в районе ул. Бакунина, ул. Суворова;

озеро Ломпадь в районе здания Людиновского участка ГИМС г. Людиново

Малоярославецкий район:

р. Суходрев до пос. Детчино

Медынский район:

дер. Радюкино р. Шаня

Мещовский район:

р. Турея (г. Мещовск, пр. Революции)

Хвастовичский район:

озеро в с. Пеневичи

Юхновский район: