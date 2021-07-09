В Калуге скончалась врач детской городской больницы Валентина Топина

В четверг, 8 июля, после продолжительной болезни скончалась врач высшей категории, ранее заведующая пульмонологическим и туберкулезным отделением, Валентина ТОПИНА. Об этом сообщает ГБУЗ КО «Детская городская больница».

- Валентина Александровна всегда будет для нас примером безграничной преданности своей профессии, милосердия и мудрости, - говорится в сообщении. - Мы навсегда запомним её неуемную жизненную энергию, высокие душевные и этические качества. Коллектив ГБУЗ КО «Детская городская больница» выражает искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал и любил Валентину Александровну. Светлая память об этом жизнерадостном человеке сохранится в наших сердцах, а ее имя – в истории нашего учреждения.