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В калужской БСМП за сутки скончались двое сотрудников

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.07.2021 09:10 0 2228
В калужской БСМП за сутки скончались двое сотрудников

В понедельник, 5 июля, в калужской БСМП сообщили, что за сутки скончались двое сотрудников.

В воскресенье, 5 июля, умер заведующий операционным блоком №1, врач-хирург высшей категории, кандидат медицинских наук Джони Александрович ПУХАЕВ.

- В 1987 году по окончании Кабардино-Балкарского государственного университета он пришел в нашу больницу врачом-интерном и трудился до последнего дня, отдавая всего себя работе, - отметили в больнице. - Скорбим… Тяжело и горько осознавать, что уходят из жизни те, чье призвание лечит и спасать людей.

Также в понедельник, 5 июля, после тяжелой болезни скончался Изислав Абрамович БУРЛА. Он проработал в больнице много лет.

- При непосредственном участии Изислава Абрамовича в учреждении создана современная система обеспечения стационара кислородом, - подчеркнули в БСМП. - Он основал и возглавил службу гипербарической оксигенации. Скорбим и помним! Прощание с покойным состоится 6 июля в 8:30 по адресу: г. Калуга, Зерновая, 17 «В».

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.07.2021 09:10 0 2228
Тэги: общество происшествие бсмп
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